Матч ФК «Ростов» - ФК «Химки» 25 октября 2020: итоги игры

Соперники вырвали победу у ростовчан. Фото: пресс-служба ФК "Химки"

Матч ФК «Ростов» - ФК «Химки» 25 октября 2020: на стадионе «Ростов Арена» встретились ФК «Ростов» и «Химки».

Первая половина второго тайма осталась за «Ростовом», но реализовать игровое преимущество не получалось – Лантратов выручал раз за разом. На 71-й минуте Еременко за фол у линии штрафной был удален с поля, благодаря численному преимуществу, гостям удалось отодвинуть игру от своих ворот.

- В самом конце встречи «Ростов» после быстрых атак имел все шансы вырвать победу, вновь не повезло с реализацией. «Химки» свой момент в добавленное время реализовали: Мирзов обвел нескольких защитников и отправил мяч в сетку ворот Песьякова. Окончательную точку в матче поставил Идову, забив на 94-й минуте, - сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».

Таким образом, итоги матча 0:2 в пользу ФК «Химки».

О том, как проходил матч, читайте здесь.

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