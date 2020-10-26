Отключение света в Ростове-на-Дону, октябрь 2020: тысячи горожан останутся без электричества

На нескольких улицах Ростова отключат свет Фото: Артем КИЛЬКИН

Отключение света в Ростове-на-Дону, октябрь 2020: начало новой рабочей недели ознаменуется тем, что на нескольких улицах донской столицы отключат свет.

Так, в понедельник, 26 октября, с 9 до 18 часов света не будет на улицах Селиванова, 35-49; Ищенко, 2-8, 5-15; Ивахненко, 2-10, 7-11; в переулке Столярном, 1-11, 2-12; на проспекте Мира, 11-21; улицах Промышленной, 1-35, 24-42; Инструментальной, 11-23.

На улице Зорге, 33/4, 33/5, 39/2 электроэнергию отключат с 9 до 17 часов. Чуть меньше, с 9 до 16 часов, света не будет на улице Стабильной, 11-13, 21.

С 9 до 12 часов дня без электричества останется проспект Коммунистический. Света не будет в домах №№ 6, 6/1, 4/1, 10, 8/1, 12Б.

В электросетях объяснили отключения там, что в городе проводятся плановые работы. Так что какое-то время горожанам придется потерпеть неудобства.