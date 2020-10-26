В Ростовской области водитель иномарки нарушил правила и врезался в грузовик

Авария случилась на федеральной трассе М-4 "Дон". Фото: пресс-служба ГИБДД по Ростовской области

В понедельник, 26 октября, на федеральной трассе М-4 "Дон" , недалеко от Красного Сулина, произошло серьезное ДТП.

По предварительным данным, 61-летний водитель «Шевроле» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутно идущий «КамАз», за рулем которого находился 61-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадал водитель иномарки, он был доставлен в больницу. Проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что на улице Волкова в донской столице произошла авария с участием иномарки. Водитель не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся на бок. Погибших и пострадавших нет. Отметим, что автомобиль задел две припаркованных на автостоянке машины.

Также в Ростовской области грузовик сбил велосипедиста. Он получил травмы, но от госпитализации отказался. Полиция проводит проверку по факту случившегося.