23-летняя девушка скончалась от коронавируса в Ростовской области

Кроме ковида у молодой пациентки было хроническое заболевание.

В Ростовской области скончалась зараженная коронавирусом 23-летняя девушка. Об этом сообщили в донском правительстве.

Причины смерти подтвердились в ходе вскрытия. Отмечается, что молодая пациентка страдала от хронического заболевания.

Всего за последние сутки было зарегистрировано 11 летальных случаев. Кроме 23-летней девушки среди жертв — еще шесть женщин в возрасте от 57 до 88 лет. Скончались четыре мужчины от 67, 74, 83 и 90 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

За все время от ковида умерли 756 человек. Вылечились от опасной инфекции 23 253 пациента.

Напомним, за сутки в Ростовской области коронавирусом заразились еще 312 жителей. Почти половина заболевших, 45 процентов, — люди в возрасте от 46 до 65 лет. Немаленькую долю зараженных составляют молодые люди от 18 до 45 лет — 20,5 процента. Чуть больше 22 процентов — пожилые от 66 до 79 лет.