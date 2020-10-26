В многоквартирных домах Ростовской области отремонтируют почти 500 подъездов

Фото: Министерство ЖКХ РО

В Ростовской области в 150 многоквартирных домах отремонтируют подъезды. Эти работы выполнят за счет областного бюджета, не привлекая средства собственников.

В программу попали многоквартирные дома, которые отвечают двум критериям. Во-первых, здесь прошел или запланирован ремонт инженерных сетей электроснабжения. Во-вторых, в домах должны быть приведены в порядок крыши и фасады. Данные работы должны быть выполнены в рамках региональной программы капремонта.

В 2020 году планируется капитально отремонтировать 449 подъездов в 150 многоквартирных домах. «Фонд капитального ремонта» уже выбрал подрядчиков и заключил с ними договоры. Компании проведут ремонт в соответствии с графиком и локальными сметами. Все работы должны быть завершены до конца года.

— На реализацию этих мероприятий в текущем году из областного бюджета направлено 109 млн рублей, - отметил заместитель министра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов. — Сегодня работы на объектах ведутся по графику, уже выполнен ремонт 91 подъезда в 33 многоквартирных домах.

Так, работы уже завершились в доме № 111а на улице Нансена. Здесь провели ремонт системы электроснабжения, привели в порядок фасад, фундамент, подвал и крышу. В этом году в доме отремонтировали два имеющихся подъезда за 247 тысяч рублей. В планах — отремонтировать другие инженерные системы: газоснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

Еще один пример — дом № 49 на проспекте Кировском. Здесь уже выполнили капремонт инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Отремонтированы фасад и крыша. В 2020 работы прошли в подъезде, на эти цели из бюджета выделили 207,3 тысячи рублей.

Отметим, что капитальный ремонт — это не только комфорт, но еще и экономия. Работы проводятся с использованием энергоэффективных технологий. Таким образом, сотни жителей смогут беречь потребляемые ресурсы и, соответственно, меньше платить за коммунальные платежи.