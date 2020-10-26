Зараженных коронавирусом выявили в 36 городах и районах Ростовской области

За сутки заболевание подтвердилось у 312 дончан. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 36 городах и районах Ростовской области. Данные публикует региональное правительство.

Почти треть новых случаев зарегистрирована в Ростове-на-Дону — 92 зараженных. 27 человек заразились в Каменске-Шахтинском, 20 — в Неклиновском районе, 19 — в Гукове. Больше десяти инфицированных обнаружили еще в пяти городах и районах: 18 случаев — в Азовском районе, по 14 — в Азове и Новочеркасске. 12 — в Батайске, 11 — в Белокалитвинском районе.

Напомним, за сутки в Ростовской области коронавирус подтвердился у 312 человек. С начала пандемии число заболевших достигло 29 058. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему превышает единицу — 1,09.

КОНКРЕТНО*

Новые случаи зарегистрированы в таких городах и районах, как …

Волгодонский (8), Миллеровский (8), Семикаракорский (8) районы, Таганрог (7), Волгодонск (6), Каменский (6), Сальский (5), Красносулинский (4), Усть-Донецкмй (4) районы, Новошахтинск (3), Шахты (3), Константиновский (3), Матвеево-Курганский (3), Милютинский (3), Зерноградский (2) районы, Зверево (1), Багаевский (1), Веселовский (1), Егорлыкский (1), Морозовский (1), Октябрьский (1), Орловский (1), Ремонтненский (1), Родионово-Несветайский (1), Тарасовский (1), Целинский (1), Цимлянский (1) районы.