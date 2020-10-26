Ограничения из-за коронавируса уточнили в Ростовской области

Власти рассказали, как исполнять уже действующие правила. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области с 24 октября вступило в силу обновленное постановление об ограничениях. Власти разъяснили, какие еще меры появились и как исполнять уже действующие.

Согласно документу, на дистанционный режим нужно перевести не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций.

Ранее организации обязали отправить на «удаленку» работников из группы риска — пожилых и тех, кто имеет хронические заболевания. В обновленной редакции прописаны исключения. Так, сотрудники продолжат трудится на рабочих местах, если не могут выполнять обязанности из дома.

В документе уточняется время работы ресторанов и кафе. Заведения должны закрывать двери с 22:00 до 7:00.

Есть пояснения и по работе непродовольственных ярмарок. Они временно закроются в городах, но продолжат работу в сельской местности.

Напомним, в октябре в Ростовской области приостановили оказание плановой медицинской помощи. Запрещены спортивные мероприятия с участием зрителей в помещениях. Исключение составляют профессиональные соревнования, в этом случае могут быть заполнены 30 процентов зрительских мест. Нельзя проводить концерты и театральные выступления в помещениях без посадочных мест. Кроме того, заполняемость помещения не может превышать 40%. Запрещены работа ночных клубов и курение кальянов в общественных местах.