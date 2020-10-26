Ставки по кредитам на мотоциклы до 0,1% снизил ВТБ

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Ставки по кредитам на мототехнику в рамках программы Honda Direct изменил ВТБ, снизив их до 0,1% годовых. Она предоставляется всем заемщикам независимо от срока кредита или размера первоначального взноса. По этим условиям клиенты смогут приобрести модели Honda CRF250RLA, CBF300NA, CRF1100AL, CRF1100A4L, CRF1100DL и Honda Gold Wing в самой популярной комбинации кредитования – с учетом страхования жизни.

Вдобавок, по новым условиям клиенты могут купить новый мотоцикл, оформив его в кредит как с полисом личного страхования, так и без него.

- Мы хотим, чтобы мотоциклы ассоциировались с легкостью и свободой принятия решений не только на дорогах, но и при кредитовании, – рассказал начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. - Именно поэтому активно развиваем специальную субсидируемую производителем Honda программу и предлагаем клиентам практически минимальную ставку – 0,1% годовых в самой популярной комбинации с личным страхованием жизни.

Так что поклонники мотокультуры могут стать обладателями культовых моделей Honda уже в этом году и опробовать их в действии в новом сезоне.

Известно, что для покупки мотоцикла получить финансирование в ВТБ можно на срок от 1 года до 5 лет. Банк предлагает оформить кредит и на покупку другой мототехники: скутера (от 50 см.куб.), снегохода, квадроцикла, мотовездехода, а также трайка или трицикла. В сумму также можно включить экипировку, аксессуары, сервисные и страховые услуги. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемый транспорт. Его страхование при этом не обязательно и не влияет на ставку по кредиту. Средства можно получить в размере от 100 тыс. до 2 млн рублей. Первоначальный взнос начинается с 20% от стоимости приобретаемого вида техники.

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