Принимаем заявки на конкурс детского рисунка "Моя любимая мама 2020"

Фото: freepik.com

На сайте rostov.kp.ru стартовал конкурс детского рисунка "Моя любимая мама 2020", посвященный Дню матери, который пройдет 29 ноября.

Предлагаем всем детям Ростова-на-Дону принять в нем участие и поздравить своих самых милых, нежных, добрых и любящих мам с этим прекрасным праздником.

Участниками конкурса могут быть дети от 4 до 10 лет. На конкурс принимаются рисунки, посвященные мамам (размер А4 или А3).

Все работы будут размещены на сайте KP.RU. Посетители сайта смогут оценить детское творчество и проголосовать за понравившиеся работы. Тройка победителей по результатам народного голосования получит приз зрительских симпатий. Партнеры конкурса также выберут своих победителей, которые получат ценные призы.

Так что, быстрее берите в руки краски, карандаши, фломастеры, бумагу и дерзайте!

Подать заявку можно здесь

Или прислать на email natalya.klimenko@phkp.ru

И не стесняйтесь голосовать за участников. Им так нужна ваша поддержка.

Всем удачи!