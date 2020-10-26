"Я хотел пойти туда, где после тюрьмы я смогу получать удовольствие": Мамаев о переходе в "Ростов"

Павел Мамаев. Фото: ФК "Ростов"

Футболист Павел Мамаев дал большое интервью знаменитому блоггеру, в котором рассказал, почему он перешел играть в ФК "Ростов". По словам спортсмена, заключение в тюрьме сильно изменило его. Он также затронул много тем, связанных с нынешней жизнью.

Многие подумали, что Мамаева просто купили: предложили большие деньги за переход в донской клуб. Павел развеял эти слухи, вспомним разговор, который он провел с главным тренером "желто-синих" Валерием Карпиным.

- У меня не стоял вопрос денег. Я обеспеченный человек и хотел пойти туда, где после тюрьмы я смогу получать удовольствие от работы, - рассказал Мамаев.

- Валерий Георгиевич - это самый лучший мотиватор в моей жизни. После разговора с ним я был очень удивлен. Позвонил жене, сказал, что мне надо все обдумать. Вскоре я согласился и перешел в "Ростов".

Футболист вспомнил время, проведенное в тюрьме. Его посадили ровно два года назад. В заключении он пробыл чуть больше 11 месяцев.

- У тебя ничего нет, кроме стен и часовой прогулки в сутки. Я понимал, что никто сейчас не придет и не освободит меня. Можешь биться головой об стену, кричать, что ты не виноват, но это все вилами по воде, - сказал Мамаев.

- Я осознал все, что делал не так по отношению к своим близким. На самом деле я рад, что сложилась такая ситуация. Мне нужно было пройти этот путь. Я вырос в духовном плане.

Напомним, Павел Мамаев был задержан за драку в октябре 2018 года. Его признали виновным в нападении на человека и хулиганство. ФК "Краснодар", за который выступал Мамаев, сразу расторг с ним контракт. За решеткой он провел чуть больше 11 месяцев. Сразу после выхода перешел в "Ростов".

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