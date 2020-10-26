Проверяющие выявили нарушения в графике дежурств медиков в больнице № 20 в Ростове-на-Дону

Сотрудники могли выходить на работу, официально находясь в отпуске и на больничном. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону продолжают проверять информацию о нехватке кислорода в ковидном госпитале больницы № 20. Специально созданная для этого комиссия рассказала о первых результатах расследования.

Проверяющие сообщили, что нашли нарушения в графике дежурств медиков. В документе были указаны имена тех сотрудников, которые официально находились в отпуске или на больничном. Например, у заведующего реанимационным отделением был открыт больничный лист. Однако он мог находится на работе.

— Записи были внесены в историю болезни, в том числе вход в «красную зону», — прокомментировали члены комиссии.

Что могло привести к подобным нарушениям, остается загадкой. Не исключено, что медики не могут позволить себе отпуск или даже больничный из-за нехватки кадров.