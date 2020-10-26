Власти ответили, была ли нехватка кислорода в больнице № 20 в Ростове-на-Дону

Они озвучили первые результаты проверки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти прокомментировали данные о перебоях в подаче кислорода в ковидном госпитале больницы № 20. Результаты проверки озвучила начальник управления здравоохранения Надежда Левицкая.

По ее словам, исполняющий обязанности лечебного учреждения сообщил, что перебои с кислородом были. Кроме того, об этом написали в своем рапорте врачи-реаниматологи, работавшие в отделении. Однако власти пока не могут дать точного ответа на вопрос, что случилось в ковидном госпитале в ночь на 12 октября.

— Было ли снижение подачи или отключения — ответить на этот вопрос однозначно мы сейчас не можем. Этот факт могут проверить только следователи, — прокомментировала Надежда Алексеевна.

Она пояснила, что сейчас делом занимаются не только правоохранители, но и сотрудники Роспотребнадзора, а также Росздравнадзора.