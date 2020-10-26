Ростовский овощной павильон оштрафовали из-за одного продавца-нарушителя

В Ростове овощной павильон оштрафовали за продавца без маски Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице оштрафовали крупную сумму овощной павильон.

Он располагается на улице Металллургической. На днях туда нагрянула проверка и обнаружила, что одна из продавщиц фиктивно носила защитную лицевую маску. На овощной павильон в связи с этим был наложен штраф в размере 50 тысяч рублей.

- Находилась на рабочем месте без перчаток, маска была надета ненадлежащим образом (верхние дыхательные пути открыты), - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Ростовской области.

Позже стало известно, что у вышеупомянутого продавца также не было еще и медицинской книжки, необходимой для работы на продуктовой торговой точке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону ужесточили масочный режим в магазинах.

Покупатели, которые откажутся надеть маску, получат штраф.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!