Ростов попал в десятку самых романтичных городов России

Ростов стал седьмым в рейтинге самых романтичных городов России Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Донская столица попала в рейтинг самых лучших городов для романтических свиданий.

Ростов-на-Дону занял седьмую строчку. Такую статистику опубликовал сервис Tvil. Первым в этом рейтинге стала северная столица России - город Санкт-Петербург. Его белые ночи, разводящиеся мосты и возможность погулять по крышам стали бесспорными лидерами. Кроме того, в тройке победителей оказались Ялта и Сочи.В эти три города на романтические свидания отправляются около 90% опрошенных.

Далее в рейтинге расположились Казань, Калининград и Ярославль. За Ростов свои голоса отдали 1.42% респондентов. И последними в десятке самых романтичных российских городов стали Самара, Уфа и Краснодар.

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Первое место досталось столице.

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