В Ростове целые сутки разыскивают 91-летнего пенсионера

В Ростове разыскивают пенсионера с возможной потерей памяти Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростове в течение суток не могут найти пропавшего пенсионера.

91-летний Лусеген Аршакович Асланов 25 октября вышел из дома на улице Радищева около половины девятого утра и скрылся в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным, на связь пропавший тоже не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост пропавшего около 160-165 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет черные волосы с сединой и залысиной и карие глаза. На момент исчезновения был одет в черную футболку, темный пиджак, черные брюки, черную драповую фуражку и синие калоши без задника.

- Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе. Возможна потеря памяти. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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