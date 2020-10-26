В донской столице закупили кислородные концентраторы для тяжелых пациентов

В Ростове закупили кислородные концентраторы для тяжелых больных Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону были закуплены кислородные концентраторы. Такие меры были приняты из-за увеличения количества тяжелых пациентов.

Об этом сообщила во время пресс-брифинга начальник Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. По ее словам, закупка идет в соответствии с федеральным законом №44. Было отмечено, что на базе городской больницы № 20 нет своей кислородной станции.

Именно поэтому заключили контракты с тремя фирмами, которые занимаются поставкой кислорода. Они располагаются на территории ГБСМП Ростова-на-Дону, а также в Новочеркасске и Краснодаре. С каждым днем растет количество пациентов в тяжелом состоянии, им крайне необходима кислородная поддержка.

- Администрация города уже обратилась к губернатору, было выделено больше 24 миллионов рублей, на которые мы закупили концентраторы и поставили в течение недели. В частности, 60 из них были закуплены для горбольницы №20. С 20 октября они поставлены в медучреждение и работают, - сообщила Надежда Левицкая.

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В социальных сетях местные жители писали, что это было сделано под давлением властей.

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