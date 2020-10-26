Ростовская звезда журнала Playboy Мария Лиман снялась в популярном сериале

Ростовчанка Мария Лиман снялась в сериале. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм

Ростовчанка Мария Лиман стала звездой одного из популярных сериалов.

В своем аккаунте Инстаграм девушка выложила эпизод из многосерийного фильма, в котором она засветилась в компании одного из главных героев. Красотка была одета в ярко-розовое платье с ленточным бантом. Под цвет ее одеяния были накрашены и губы Маши. А идеально прямые волосы модели были распущены.

- Я обожаю Мишу Тарабукина и Сергея Лавыгина. Надеюсь у меня есть подписчики-фанаты сериала, которые помогут мне наи ти мои маленькии эпизодик в этом произведении. Признаваи тесь! Видели меня там? Где? В каком сезоне? - поинтересовалась Мария.

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