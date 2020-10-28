Появилась версия, из-за чего отравились школьники в Таганроге

Подростки оказались в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в одной из школ Таганрога произошло ЧП: подростки отравились неизвестным токсическим веществом. По данным регионального следственного комитета, это произошло из-за действия неизвестного газа. Правоохранители взяли пробы воздуха, собрали материал с поверхностей и отправили все на экспертизу.

Как сообщалось ранее, семерым восьмиклассникам стало плохо после урока физкультуры. По окончанию тренировки они зашли в раздевалку, где почувствовали необычный и очень резкий запах. Несколько минут и у подростков начали слезиться глаза, появился сильный кашель, а также жжение в горле и носу.

По информации собственного источника издания, все могло произойти по вине самих подростков. Есть вероятность, что дети в раздевалке распылили перцовый баллончик, что и вызвало реакцию. Оказалось дети не хотели идти на следующий урок английского, ведь там их ожидала контрольная работа. Тогда они решили сорвать занятие, однако не предусмотрели, что под раздачу попадут и другие школьники. В результате пострадало семь человек.

Преподаватели сразу вызвали в школу врачей. Приехавшие медики забрали всех в больницу, где у подростков диагностировали отправление. Неудивительно, ведь "перцовка" - это средство защиты, которое может быть очень опасно для тех, против кого ее используют. Однако в неосторожных руках баллончик превращает в оружие массового поражение, так как частицы газа разлетаются повсюду.

На данный момент следователи проводят проверку. Опрашиваются свидетели происшествия.

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