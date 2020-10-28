Голова собаки, как трофей: по донской земле разгуливает живодер с маниакальными наклонностями

Живодер разделал собаку и забрал мясо себе. Фото: инстаграм-аккаунт "novotlove"

В Ростовской области произошел ужасающий инцидент. То, что случилось, может шокировать даже опытных следователей по особо тяжким преступлениям. Жители хутора Веселый обнаружили животное, изувеченное неизвестным живодером. Неравнодушные люди сделали фотографии и опубликовали в социальных сетях. Кадры не для слабонервных.

Видно, что собаку маньяк разделал буквально на части. Как сообщили очевидцы, маргинал забрал мясо с собой, а голову и кости повесил на дерево в качестве боевого трофея. Может быть он возомнил себя охотником древности или бесстрашным войнам в доспехах. Вот только, чтобы убить дворовую собаку, которая не боится и не нападает на людей, особых навыков не требуется.

В результате несчастное животное, а точнее то, что он него осталось, обнаружили случайных прохожие. Люди обратились к местным властям, с просьбой убрать останки со всеобщего обозрения. Вскоре приехала машина администрации района, а специалисты сняли останки с дерева.

- Свидетелей масса. Адрес и данные человека, который это сделал у нас есть. Жаль конечно, что сразу не вызвали полицию, - сообщили в социальных сетях на странице движения по защите животных.

На пост отреагировали многочисленные подписчики паблика. Неравнодушные жители призывают наказать того, кто сделал это с беззащитным животным.

- Господи, как такое может происходить? В тюрьму надо отправить живодера или в психушку! - возмущается Интернет-пользователи.

Так или иначе, но сообщение о случившемся уже отправлено во все правоохранительные ведомства. В деле будут разбираться полицейские. Между тем, уголовная статья «Жестокое обращение с животными» предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет.

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