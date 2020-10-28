В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В некоторых районах области сохранится повышенный класс пожароопасности. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В среду, 28 октября, ГУ МЧС по Ростовской области объявило в регионе штормовое предупреждение. По данным специалистов, в период времени с 29 по 31 октября чрезвычайная пожароопасность (5 класс – прим. ред) сохранится в северо-восточных, местами в северо-западных (Верхнедонской, Шолоховский, Чертковский, Кашарский, Миллеровский, Тарасовский, Каменский) районах и в Приазовье (Куйбышевский, Матвеево-Курганский районы) Ростовской области.

Отметим, в регионе во вторник, 27 октября, случился серьезный пожар. Вспыхнула трава рядом с хутором Обуховка в Азовском районе. Пожару спасатели присвоили второй ранг сложности. С пламенем боролись несколько часов. В итоге площадь пожара составила 1500 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших нет.

А в среду, 28 октября, в Шахтах загорелся цех по переработке пера. Площадь этого пожара составила 800 квадратных метров.

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А В ЭТО ВРЕМЯ:

Под Ростовом горела трава на площади полторы тысячи квадратных метров

Пожару присвоили второй ранг сложности

В Ростовской области, в Азовском районе, в хуторе Обуховка вечером, 28 октября, произошел серьезный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, горела трава. Из-за ветра пламя быстро распространилось и , в итоге, площадь пожара составила примерно полторы тысячи квадратных метров.