Кровавые страсти: дончанка из ревности ранила гражданского мужа

Раненого отвезли в больницу. Фото используется в качестве иллюстрации Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новошахтинске следователи расследуют бытовое преступление, совершенное на пике женских эмоций.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, Евгения Кулешова около шести часов вечера, 24 октября, находилась у себя дома вместе с гражданским мужем. За ужином женщина вдруг подняла тему о том, что 39-летний мужчина ей, якобы, может быть неверен.

На этой почве между ними завязалась ссора. Накал страстей был высок. Из-за ревности и злости Евгения не смогла совладать с собой. Она схватила со стола кухонный нож и с размаха воткнула его в живот супругу. К счастью, мужчина выжил. На скорой помощи его отвезли в больницу.

- С места происшествия изъяты олимпийка и нож. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, - сообщил источник издания.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если суд решит, что Евгения виновна, она может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.