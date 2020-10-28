Ростовская область вошла в число регионов-лидеров по реализации ипотеки с господдержкой

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Свыше 43 тысяч жилищных кредитов на сумму 132 млрд рублей с начала действия госпрограммы оформил ВТБ. При этом спрос на льготную ипотеку в Ростовской области один из самых высоких в стране. Всего жителям региона для покупки квартиры по субсидированной ставке уже выдано 3,9 млрд рублей.

- Поддержка заемщиков стала мощным инструментом, сделав ипотеку максимально доступной, позволив семьям уверенно и быстро решить жилищный вопрос с низкой кредитной ставкой, – рассказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. - ВТБ дополнительно снизил ставку по программе до 6,1%, сделав приобретение жилья для россиян еще выгоднее. Мы полностью готовы к реализации программы и после 1 ноября.

Известно, что программа господдержки стабильно занимает до трети от общего объема выдачи ипотеки ВТБ. Самую высокую активность в решении жилищного вопроса, кроме ростовчан, проявляли клиенты Московского региона (62,7 млрд руб.), Санкт-Петербурга и Ленобласти (15,1 млрд), Республики Татарстан (5,6 млрд) и Краснодарского края (3,9 млрд).

Так, размер первоначального взноса в рамках льготного кредитования был снижен банком с 20% до 15%, при этом в ВТБ размер собственных накоплений клиентов для получения ипотечного кредита в среднем составил порядка 33%. В основном ипотеку с госсубсидией клиенты оформляли на 18 лет, при этом средний размер кредита составил около 3 млн рублей.

В настоящий момент, минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке для заемщиков ВТБ составляет 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, а для остальных регионов страны - 6 млн рублей. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.

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