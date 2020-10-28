Пенсионер из Ростовской области разделся перед маленькими школьницами

Мужчину задержали и отправили в СИЗО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области следователи разбираются в деталях преступления сексуального характера. ЧП произошло в одной из станиц.

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правы – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, две подруги: одна – ученица четвертого класса, другая – третьего, гуляли на улице после уроков.

Их заметил местный житель, 64-летний пенсионер. Не известно, что взбрело в голову мужчине, но он вдруг снял с себя одежду, обнажившись перед маленькими девочками.

Испуганные дети помчались домой и рассказали обо всем родителям. Взрослые тут же отреагировали на ситуацию заявлениями в полицию.

Сейчас в отношении пенсионера завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на 12 лет. О мужчине известно, что судимостей за ним нет.