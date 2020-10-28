Таксист насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону

От удара в салоне авто вылетели подушки безопасности. Фото: ГИБДД

Сегодня в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Мужчина за рулем автомобиля такси вылетал с дороги и сбил пешехода. Как сообщили в региональном ГИБДД, все произошло утром.

По официальным данным, 38-летний шофер такси двигался по улице Мадояна на своем "Фольцвагене". В какой-то момент он отвлекся и не заметил, как автомобиль поменял курс. А когда включился в ситуацию, было уже слишком поздно. Машина на полной скорости выскочила на тротуар, где стоял 35-летний мужчина.

Пешеход не успел отскочить в сторону. Автомобиль сбил ростовчанина и протащил еще несколько метров. Водитель за рулем иномарки по какой-то причине даже после этого не ударил по тормозам и машина понеслась дальше.

Остановил транспорт только павильон "шиномонтажки". Авто залетела прямо на порог, выбив двери и окна небольшого здания. Очевидцы вызвали на место врачей скорой помощи. Приехавшие медики забрали водителя в больницу. У него диагностировали травмы различной степени тяжести. Помочь сбитому мужчине уже было нельзя - он скончался на место аварии.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются дорожные полицейские. Водитель такси может понести уголовную ответственность за смерть случайного прохожего.

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