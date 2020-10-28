Создать магазин, раскрутить Instagram: в центрах «Мой бизнес» бесплатно помогут в онлайн-продвижении

Фото: пресс-служба АНО "РРАПП"

Донские предприниматели, в том числе самозанятые, теперь имеют уникальную возможность получить поддержку ведущих экспертов в создании бизнеса в сети. И, что очень важно, помогут желающим совершенно бесплатно.

В центрах «Мой бизнес» окажут содействие в создании и раскрутке бизнес-аккаунтов в Instagram. Также помогут запустить интернет-магазин с нуля, выйти на ведущие маркетплейсы и организовать успешные продажи донским предпринимателям, в том числе и самозанятым.

РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева новые меры поддержки были запущены в период пандемии Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства - оператором центров «Мой бизнес» в области.

- Наша фирма занимается сервисными поставками торгового оборудования, - рассказала Ирина Сафронова, директор ООО «Икар». - В центре «Мой бизнес» нам предложили помощь в развитии сайта нашей компании. На рынке мы работает уже много лет, с 1992 года. У нас есть своя страница в Instagram, но она не дает тех возможностей, которые откроет нам свой сайт.

Ирина Сафронова очень довольна сотрудничеством с центром «Мой бизнес».

- Нам уже выделили подрядчика, который начал проектирование нашего будущего информационного ресурса. Переговоры ведутся удобно, работа строится дистанционно. Считаю, что это серьезная поддержка для предпринимателей, которые не могут позволить себе траты в сотни тысяч на создание сайта, - прокомментировала Ирина.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Отметим, что программа по оказанию помощи в развитии онлайн-бизнеса включает в себя не только информационную поддержку, но и финансовую.

Так, размер поддержки по созданию и продвижению сайта - до 200 тысяч рублей на одного субъекта предпринимательства. В данный момент заявки принимаются также на комплекс услуг по созданию бизнеса «под ключ» на электронных торговых площадках - маркетплейсах Беру, OZON, Wildberries и многих других. Размер поддержки - до 150 тысяч при размещении на российских электронных торговых площадках и до 300 тысяч - на зарубежных.

Специальная мера поддержки запущена для донских самозанятых - плательщиков налога на профессиональный доход. Им помогают создать бизнес-аккаунт в социальной сети Instagram и продвинуть его с помощью таргетированной рекламы. В рамках лимита - 30 тысяч рублей - самозанятому разработают фирменный стиль и логотип, визуальные и текстовые материалы для оформления профиля, подготовят медиаплан и разместят продающие посты, запустят таргетированную рекламу, в ходе которой гарантированно привлекут не менее 500 подписчиков, а также предоставят консультационную поддержку и материалы для дальнейшего самостоятельного развития профиля и управления рекламными кампаниями.

ПРЕКРАСНЫЙ ОПЫТ

Так, этими услугами уже воспользовалась детский психолог Марина Абрамова. В центре «Мой бизнес» ей помогли оформить статус самозанятой, проконсультировали по правовым вопросам ведения предпринимательской деятельности:

- Давно задумывалась о необходимости онлайн-продвижения своих услуг, в центре это сделают профессионально и абсолютно бесплатно. Надеюсь, что соцсети дадут новые возможности для привлечения клиентов.

Заявки на онлайн-продвижение можно подать на электронную почту: info@mbrostov.ru с обязательным последующим предоставлением оригинала. Форма заявки и положения доступны на сайте www.mbrostov.ru в разделе «Меры поддержки». Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (804) 333-32-31, 8 (863) 308-92-22.