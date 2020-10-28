Маски – обязательно: как живут по-новому, рассказали в госавтоинспеции Ростовской области

В Ростове действует жесткий масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 28 октября, в силу вступило постановление об обязательном использовании масок в общественном транспорте, такси и на парковках. Его вынес главный санврач России. Стоит отметить. В связи с эти к водителям и пассажирам уже обратились в Госавтоинспекции Ростовской области:

- Призываем водителей и пассажиров общественного транспорта Дона к обязательному использованию средств индивидуальной защиты – гигиенических масок, - заявили в ведомстве.

Отметим, что маски и перчатки также необходимы для посетителей МРЭО при получении государственных услуг

- На входе во все административные здания организован контроль температуры тела и обработка рук дезинфицирующим средством, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Людей с повышенной температурой тела не пускают.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в субботу, 24 октября, вступили в силу изменения, касающиеся списка ограничительных мер в регионе. Соответствующий документ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Теперь рестораны закрываются, как и раньше, в 22:00, а открываются - в семь часов утра. То есть «на вынос» ночью работать такие заведения не смогут.

В регионе запретили митинги. Более подробно читайте здесь

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