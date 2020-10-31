Вирус не щадит никого. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 октября 2020 года: еще 13 погибших. Такие данные озвучили в региональном штабе по информированию о распространении новой коронавирусной инфекции. Сообщается, что в числе умерших от нового типа вируса - данные стали известны по результатам патолого-анатомического вскрытия - шесть женщин. Возраст скончавшихся дончанок - 62, 65, 70, 75, 81 и 82 лет. Также в числе погибших семеро мужчин – 52, 57, 64, 71, 75, 82 и 83 лет. Специалисты добавили, что все они страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 833 человека.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 17 603 человека. Лечение в стационарах получают 2 042 пациента. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 175 человек.

За весь период в области выздоровели 24 410 заболевших, в том числе за последние сутки – 244 человек.