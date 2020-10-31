Донские полицейские спасли жизнь автомобилисту с сердечным приступом

В Ростовской области инспекторы ГИБДД спасли жизнь автомобилисту с сердечным приступом. Фото: ГИБДД по РО

Донские сотрудники ГИБДД спасли жизнь мужчине, которому стало плохо за рулем.

Во время патрулирования в селе Николаевка, правоохранители заметили странную машину, которая виляла по дороге из стороны в сторону. Затем автомобиль с трудом припарковался на обочине дороги. Двое полицейских Денис Фадеев и Сергей Филипенко незамедлительно подошли к машине и поинтересовались у водителя, все ли у него в порядке.

Водитель сообщил, что ему внезапно стало плохо за рулем, возможно был сердечный приступ, он стал терять сознание и просто чудом смог остановиться. Инспекторы предложили мужчине доставить его в больницу, но отказался и лишь попросил привезти ему необходимые лекарства. Как выяснилось, проблемы с сердцем у автомобилиста уже достаточно давно, даже была проведена сложная операция и теперь здоровье приходится поддерживать при помощи медикаментов. Обычно мужчина в одиночку за рулем не ездит, но сегодня решил заправить машину неподалеку от дома.

- Благодаря действиям инспекторов мужчине была оказана своевременная помощь, после чего инспекторы доставили его домой и порекомендовали родственникам не оставлять без присмотра, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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