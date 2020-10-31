Ростовские болельщики поздравили желто-синих и обругали судью

Болельщики поздравили "Ростов" с победой. Фото: соцссети

Болельщики ФК "Ростов" в восторге от игры любимой команды.

Желто-синие обыграли "Спартак" со счетом 0:1. Гол своей команде принес Павел Мамаев, который оказался очень скромным и заверил, что ничего особенного он не сделал, просто оказался в нужном месте. Но болельщики засыпали игрока благодарностями за игру и поздравлениями.

Фанаты увидели в матче великолепную игру любимой команды. Кроме того, они отметили, что все это заслуга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.

"Всех с победой, жёлто-синие", "Всех с победой. Так держать мужики. Мамаев - красава, не ожидал от него, что забьет", "Сегодня вся страна болела за вас. Вы показали, где место "Спартаку". Настоящие мужики", "Где ваш хваленый "Спартак"? Его сегодня полностью закрыли молодые парни и топ-тренер!" - высказали мнение об игре болелбщики.

Также многие в комментариях нецензурно высказались в сторону арбитра матча. Все единогласно сошлись во мнении, что красная карточка, показанная Деннису Хаджикадуничу была незаслуженной.

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