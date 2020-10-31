Несовершеннолетний водитель попал в аварию на трассе под Ростовом

В ДТП под Ростовом попали двое несовершеннолетних
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Ростовской области несовершеннолетний мальчик пострадал в аварии.
Инцидент произошел в пятницу, 30 октября, около половины четвертого дня вблизи хутора Черкасский в Цимлянском районе. По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-21011 не справился с управлением и машина перевернулась.
В результате аварии пострадал пассажир авто - 12-летний мальчик. Позже он обратился в больницу и был госпитализирован.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
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