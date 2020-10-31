В Ростовской области подросток погиб от удара током

В Ростовской области обнаружили труп, убитого током ребенка Фото: "КП" Архив

В Ростовской области обнаружили труп подростка после удара током.

В ходе следствия стало известно, что 30 октября 12-летний подросток, будучи в хуторе Лагутники Волгодонского района взобрался на трансформаторную подстанцию, где его ударило током. От полученных травм школьник скончался на месте происшествия.

- В следственный отдел по г. Волгодонск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение об обнаружении тела 12-летнего подростка с признаками поражения электрическим током. По данному факту проводится процессуальная проверка, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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