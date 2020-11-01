В Ростовской области пять дней разыскивают не ориентирующегося в пространстве пенсионера

В Ростовской области разыскивают пропавшего пенсионера Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донском регионе уже в течение пяти дней не могут найти нуждающегося в помощи медиков пенсионера.

74-летний Михаил Иванович Торопцев вышел из дома в городе Таганроге еще 27 октября и скрылся в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково- спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам родных, рост мужчины около 170 сантиметров, он среднего телосложения и имеет седые короткие волосы и голубые глаза. На момент исчезновения был одет в клетчатую шерстяную рубашку красного цвета, темно-синее спортивное трико, бежевую куртку с пятнами желтой краски и коричневые шлепанцы.

- Помогите найти человека. Мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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Пропавший нуждается в медицинской помощи.

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