Новый ковидный госпиталь в Новочеркасске откроется 1 ноября

В Новочеркасске открылся ковидный госпиталь. Фото: администрация Новочеркасска

В Новочеркасске в воскресенье, 1 ноября, начнет работу новый ковидный госпиталь.

Он будет располагаться на улице Мацоты. Туда будут транспортированы пациенты из инфекционной больницы. Об этом сообщила главный врач учреждения Наталья Хорошевская.

Госпиталь рассчитан на 50 пациентов и состоит из трёх отделений. В первом оборудованы реанимации и места интенсивной терапии. Для этого выделены 17 коек. Во всех палатах находятся многофункциональные кровати и аппараты ИВЛ. Ещё 18 коек вынесены в другое крыло и также обеспечены кислородом. А третье отделение обустроено для лёгких или выздоравливающих пациентов. Оно располагается на втором этаже корпуса. В госпитале также есть передвижной рентген аппарат и аппарат УЗИ.

По словам Натальи Хорошевской, штат госпиталя уже укомплектован, договоры со всем медицинским персоналом подписаны, и с 1 ноября сотрудники приступают к своим обязанностям.

- Всё, что необходимо для функционирования этого госпиталя, у нас есть, - подчеркнула Наталья Хорошевская. - Так что ждём открытия.

Стоит отметить, новый госпиталь обеспечен необходимым объёмом кислорода для оказания помощи пациентам в реанимации и интенсивной терапии. Для этого оборудованы 35 точек подключения кислорода и кислородная рампа на 12 выходов. Баллоны будут храниться на специальной площадке. Кроме того, на случай аварийного отключения света, спасатели установят в госпитале резервный источник электроэнергии.

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