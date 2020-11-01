В донской столице от коронавируса скончались еще 11 человек

От коронавируса в донском регионе скончались 11 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону количество жертв новой коронавирусной инфекции растет с каждым днем.

Только за минувшие сутки от опасной болезни скончались 11 человек. Такие итоги были подведены после проведения патолого-анатомического вскрытия. Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 844 дончан.

- Новыми жертвами коронавируса стали четыре женщины в возрасте 46, 52, 56 и 59 лет и семеро мужчин – 29, 41, 62, 66, 77 лет, ещё двоим по 81 году, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Напомним, что за вчерашний день коронавирусом заразились еще 314 человек. Так в Ростовской области 30 932 человека оказались больны. Из них 176 находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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