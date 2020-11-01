Штормовоее предупреждение объявили в Ростовской области

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение Фото: "КП" Архив

Спасатели предупредили жителей донского региона о непогоде.

В ближайшие часы местами в Ростовской области пройдут дожди и ливни в сочетании с градом и шквалистым ветром. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Такая погода в Ростовской области продержится с 1 ноября и до утра 2 ноября. Наибольшие осадки ожидаются в ночное время суток.

Горожанам посоветовали во время буйства стихии не выходить на улицу и воздержаться от парковки автомобилей под неустойчивыми рекламными щитами, а также сухими деревьями. Кроме того, возможны обрывы линии электропередач из сильного ветра.

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Видимость из-за дождя снизится до пяти километров.

АЛЛО!

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