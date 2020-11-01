Новые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 30 населенных пунктах

Коронавирус обнаружился у жителей 30 городов и районов области Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростовской области коронавирусом за минувшие сутки оказались заражены еще 314 человек. Заболевшие были обнаружены в 30 городах и районах региона.

Наибольшее количество заболевших насчитывается в Ростове-на-Дону. Здесь за сутки опасную инфекцию подхватили 163 местных жителя. Также большая заболеваемость зафиксирована в Новошахтинске - 38 горожан. Затем идет Новочеркасск, в этом городе вирусом оказались заражены 26 человек.

Двенадцать человек заболели в Азове, а также по одиннадцать - в Гуково и Таганроге. В Неклиновском районе опасный вирус подхватили шесть человек. Еще по четыре человека заболели коронавирусом в Красносулинском районе, а также в городе Каменске-Шахтинском. По трое заболевших насчитывается в Аксайском, Зерноградском, Мясниковском районах, в городе Зверево и Шахтах. В Зимовниковском, Миллеровском, Октябрьском, Пролетарском, Сальском, Семикаракорсом, а также в Батайске и Донецке заразились всего по два человека.

Самая малая заболеваемость в Багаевском, Верхнедонском, Веселовском, Дубовском, Каменском, Матвеево-Курганском, Песчанокопском и Родионово-Несветайском районах. За прошедшие сутки здесь оказались поражены коронавирусом всего по одному человеку.

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