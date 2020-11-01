Водитель иномарки в Ростовской области сбил школьника на велосипеде

В Ростовской области водитель иномарки сбил велосипедиста Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Школьник на велосипеде оказался под колесами иномарки в Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье около половины третьего дня на трассе «Элиста-Зимовники». По предварительным данным, в Ремонтненском районе 45-летний водитель автомобиля Lifan сбил 13-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по правому краю дороги. Стоит отметить, что школьник ехал без шлема и каких-либо светоотражающих элементов.

В результате аварии ребенок получил различные травмы и был госпитализирован медиками, приехавшей к месту происшествия скорой помощи. Пока о состоянии мальчика ничего не известно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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В аварии также пострадала семилетняя девочка.

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