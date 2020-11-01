Мария Лиман призвала подписчиков раздеваться. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм
Ростовская звезда Playboy Мария Лиман посоветовала подписчикам почаще ходить раздетыми.
В своем аккаунте Инстаграм девушка опубликовала новое фото, на котором запечатлена она в одном лишь нижнем белье бежевого цвета на фоне развешанных мокрых вещей. Мария отметила, что в наши тяжелые времена коронавирус может жить на одежде в течение пяти часов.
- Я думаю, что более практично ходить без одежды. Но Instagram блокирует мои самые интересные фото, - заявила модель.
Подписчики модели отметили, глядя на ее снимки, что красотка и до этого не сильно фотографировалась в одежде. Другие заявили Лиман, что в нынешние тяжелые коронавирусные времена это отличное решение.
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Она объяснила это тем, что не забывает о мерах безопасности в период пандемии.
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