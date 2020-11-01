Ростовчане позаботились о "здоровье" городских памятников

В Ростове горожане надели маски на кота и сантехника. Фото: соцсети Фото: "КП" Архив

В донской столице местные жители с юмором подошли к соблюдению масочного режима.

Горожане решили пошутить и ради смеха надели маски на сантехника и кота. Этот памятник расположен на пересечении переулка Соборного и улицы Большой Садовой. Прохожие сфотографировали украшенную с юмором скульптуры и затем поделились получившимися снимками в одном из городских пабликов соцсети.

- Ростовчане решили "позаботиться о здоровье" сантехника и его верного кота, надев на них маски, - написал автор снимка.

Многих пользователей эта ситуация изрядно позабавила. Но нашлись и те, кто начал критиковать получившееся зрелище.

«Лучше бы они позаботились о его чистоте и помыли его, а не гонялись за дешевыми фото для пабликов», - написал один из комментаторов.

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Однако местные жители посчитали это надругательством над изваянием.

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