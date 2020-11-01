Небезопасные детские площадки обнаружили в донской столице

В Ростове обнаружили детские площадки с нарушениями Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ростове-на-Дону в ходе проверки обнаружились детские площадки, которые абсолютно не соответствуют требованиям безопасности.

Детские площадки с нарушениями располагаются на проспекте Стачки, улицах 339-й Стрелковой Дивизии и Зорге. Игровое оборудование на них оказалось с дефектами и полностью отсутствовали ограждения. Стоит отметить, что они находились в непосредственной близости от проезжей части.

- Все это создает реальную возможность причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. Прокуратура обратилась в суд с требованием исправить нарушения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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