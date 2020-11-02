Ростовскую кальянную наказали за работу в ночное время

Ростовскую кальянную наказали за работу ночью и нарушение масочного режима Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице за нарушение предписанных Роспотребнадзором мер понесет ответственность одна из кальянных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Напомним, что в настоящее время в регионе изо дня в день проводятся рейды по соблюдению установленных Роспотребнадзором мер профилактики коронавируса. В области продолжаются проверки заведений в ночное время. Стоит отметить, что работа кафе, ресторанов и других заведений по ночам запрещена.

С середины июля проверили более тысячи объектов и завели 377 дел об административных правонарушениях. Часть материалов уже направлена в суд.

Один из проверочных рейдов прошел ночью 24 октября. Проверяющие заметили открытую вопреки запретам кальянную "Black and White". В заведении мало того, что не соблюдали масочный режим, так еще и курили кальян. По данным фактам составили протокол.

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Им грозит административный штраф.

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