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Общество

В Ростовской области за выходные два пешехода погибли, шесть получили травмы

Водителей просят быть внимательными и осторожными
Анна ШИЛЯЕВА
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Шесть пешеходов с места ДТП увезли на скорой.

Шесть пешеходов с места ДТП увезли на скорой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области подвели безрадостную статистику, которая касается дорожных происшествий с участием пешеходов. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, только за два прошедших дня произошло семь аварий, в результате которых два человека погибли, еще шесть пешеходов получили травмы и были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Именно поэтому госавтоинспекция обращается к водителям, быть осторожными на дорогах. При этом не менее внимательными нужно быть и тем, кто переходит проиезжую часть.

- Если в зоне видимости имеется надземный или подземный пешеходный переход следует воспользоваться им – это наиболее безопасный способ перейти проезжую часть, - добавили в Управлении. - Крайне опасно выходить на дорогу из-за припаркованного транспорта, не перебегайте проезжую часть перед близко идущим транспортом.

При этом нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере пятисот рублей.