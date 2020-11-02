В Ростовской области за выходные два пешехода погибли, шесть получили травмы

Шесть пешеходов с места ДТП увезли на скорой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области подвели безрадостную статистику, которая касается дорожных происшествий с участием пешеходов. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, только за два прошедших дня произошло семь аварий, в результате которых два человека погибли, еще шесть пешеходов получили травмы и были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Именно поэтому госавтоинспекция обращается к водителям, быть осторожными на дорогах. При этом не менее внимательными нужно быть и тем, кто переходит проиезжую часть.

- Если в зоне видимости имеется надземный или подземный пешеходный переход следует воспользоваться им – это наиболее безопасный способ перейти проезжую часть, - добавили в Управлении. - Крайне опасно выходить на дорогу из-за припаркованного транспорта, не перебегайте проезжую часть перед близко идущим транспортом.

При этом нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере пятисот рублей.