Скончался глава районной администрации Ростовской области

Александр Рудковский возглавил администрацию Матвеево-Курганского района в 2010 году. Фото: matveevkurgan.ru

Скончался глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Александр Анатольевич умер на 54 году жизни. По предварительным данным, глава администрации болел коронавирусом.

Александр Гудковский окончил Таганрогский пединститут. После обучения в 1990 году он стал директором Григорьевской средней школы. Через десять лет его назначили председателем Екатериновского сельсовета, еще через пять — главой Екатериновского сельского поселения. В 2010 году Александр Анатольевич возглавил администрацию Матвеево-Курганского района.

По данным на 1 ноября, в Ростовской области коронавирусом заразились еще 314 человек. Один случай зарегистрирован в Матвеево-Курганском районе. Коэффициент распространения инфекции в донском регионе составляет 1,02.