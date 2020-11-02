В Зимовниках следователи хотели спасти школьниц и были жестоко избиты

На дебоширов возбудили уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных в Зимовниках Ростовской области произошло серьезное преступление: избили сотрудников следственного комитета. По данным ведомства, все случилось в субботу, 31 октября, когда двое правоохранителей возвращались домой со службы.

Вопиющий инцидент произошел прямо на улице в вечернее время. Проходя мимо одного из магазинов города, следователи заметили юную девочку с испуганным видом. Она попросила случайных прохожих защитить ее и подругу от двух агрессивных мужчин. В этот момент события приняли неожиданный ход: один из парней, на которого указала девочка, подошел и ударил ее ногой по телу. Тогда еще он не знал, что в двух метрах все это наблюдают сотрудники следственного комитета.

Они подошли, представились и попросили успокоится, перестать бить школьницу. Эти слова вызвали у налетчиков животный гнев. Вместе со своим товарищем они набросились на полицейских и стали жестоко избивать их. Удары наносили руками по лицу, телу, а после убежали в неизвестном направлении.

Чуть позже следователи пришли в себя и вызвали на подмогу наряд полиции. Довольно быстро удалось найти дебоширов. Их задержали и возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти"

- Ими оказались 30-летний житель Зимовниковского района и 34-летний мужчина из Орловского района. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.

Отметим, что налетчики нанесли серьезные увечья двум следователям. За это законом предусмотрено еще более серьезная ответственность. Если их вина будет доказана, они могут получить по 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Небезопасные детские площадки обнаружили в донской столице

Прокуратура потребовала устранить нарушения (подробнее)