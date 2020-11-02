Присылайте фотографии ваших деток на фотоконкурс

Фото: freepik.com

Продолжается фотоконкурс «Счастье быть СЕМЬЕЙ!». Участники конкурса рассказывают о самых запоминающихся событиях в их жизни и присылают яркие и позитивные фотографии.

Примите участие в конкурсе и вы. Это могут быть любые семейные кадры – из турпохода, с веселого завтрака, красивой фотосессии или совместных занятий любимым хобби. Можно прислать фотографии своих родственников, долгой семейной жизнью которых вы очень гордитесь.

По результатам голосования посетителей сайта будет определена тройка победителей. Участники, набравшие самое большое число голосов, получат ценные призы от генерального партнера фотоконкурса.

Голосуйте за фото и заполняйте заявку на участие по ССЫЛКЕ.

Также можно прислать свои фотографии на email natalya.klimenko@phkp.ru

Всем удачи!