Число заболевших растет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 ноября 2020 года: 316 новых заболевших. Количество человек, которые заболели новым вирусом на Дону, продолжает расти. По данным регионального правительства, на Дону уже 31 248 заболевших с начала пандемии.

Причем, большинство (речь о новых заболевших, у которых вирус обнаружен за минувшие сутки, - прим. автр.) из них — чуть больше 45 процентов — это люди, возраст которых от 46 до 65 лет.

Согласно статистике, меньше всего коронавирусом болеют дети и подростки — их процент в общем числе новых заболевших 1,6.

Известно, что лабораториями Ростовской области за сутки проведен 83 68 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период уже выполнено 955,1 тысячи таких исследований.

Коэффициент распространения инфекции держится на прежнем уровне и составляет 1,02, что немного выше нормы.