В Ростовской области коронавирус нашли еще в 31 городе и районе

За сутки опасный вирус был найден несколько сотен дончан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавируосм в регионе по прежнему оставляет желать лучшего. По данным регионального правительства, только за минувшие сутки covid-19 был найден у жителей 31 города и района нашей области (полный список см. ниже, - прим. автр.).

В частности, лидерство по числу выявленных заболевших по-прежнему у донской столицы. Здесь в общей сложности за последние 24 часа вирус был найден у 120 человек, на втором месте - Аксайский район - там диагноз подтвержден у двух десятков пациентов. И замыкает тройку лидеров печального рейтинга Таганрог, - здесь так же 20 заболевших.

Всего же за сутки вирус был найден у 316 жителей региона. А лечение в стационарах в настоящее время получают 2018 пациентов. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему выше нормы. Поэтому важно не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью.

КОНКРЕТНО

Где живут новые заболевшие covid-19

Новые инфицированные зарегистрированы в 31 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (120), Неклиновском (29), Аксайском (20) районах, Таганроге (20), Азовском (19), Семикаракорском (15), Мясниковском (11), Шолоховском (9) районах, Шахтах (9), Волгодонском (7) районе, Азове (7), Новочеркасске (7), Сальском (6) район е, Новошахтинске (6), Матвеево-Курганском (5), Тацинском (5), Белокалитвинском (3), Миллеровском (3), Каменском (2), Песчанокопском (2), Егорлыкском (1), Кагальницком (1), Мартыновском (1), Милютинском (1), Октябрьском (1), Пролетарском (1), Усть-Донецком (1), Целинском (1) районах, Батайске (1), Волгодонске (1), Звереве (1).