В Ростовской области от коронавируса скончались 11 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области коронавирус убивает все больше местных жителей. Как рассказали в региональном штабе по информированию о распространении новой коронавирусной инфекции, за сутки подтверждена гибель еще одиннадцати человек, у которых был официально поставлен диагноз covid-19.

Известно, что самому молодому из них было всего 32 года. Кроме того, скончались еще пятеро мужчин, в возрасте от 48 до 78 лет. Также в числе погибших пять женщин, двум из которых было всего 67 лет, остальным - 72, 76 и 80 лет. Сообщается, что все погибшие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Кроме того, в настоящее время на аппаратах искусственной вентиляции легких в ковидных госпиталях на Дону находятся 2 163 человека. Их состояние медиками оценивается как тяжелое. Специалисты добавили, что под медицинским наблюдением находятся 18168 человек.

А за весь период борьбы с ковидом в области выздоровели 24 777 заболевших, в том числе за последние сутки – 195.