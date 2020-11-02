Двое мужчин в медицинских масках ограбили дом в Ростовской области

Медицинскую маску некоторые стали использовать не по назначению. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области двое неизвестных отправились на дело в медицинских масках. Грабители ворвались в дом жительницы Мясниковского района.

В итоге, под угрозой ножом хозяйка жилплощади рассказала, где деньги лежат, а заодно и ювелирные украшения. После этого молодчики скрылись в неизвестном направлении. А женщина, когда пришла в себя, сразу же отправилась писать заявление в полицию. По ее словам, сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

В итоге по горячим следам стражам порядка удалось отыскать злоумышленников. Один из них - 52-летний житель того же района. Позже стражи порядка вышли и на его 21-летнего сообщника, который все это время отсиживался в Москве.

В отношении парочки возбудили уголовно дело по статье «Разбой». Не исключено, что если дело дойдет до суда и мужчин признают виновным, ближайшие несколько лет они могут провести за решеткой.