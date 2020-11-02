Экс-мэра Новочеркасска назначили заместителем министра здравоохранения Крыма

Ранее Владимир Киргинцев пять лет возглавлял администрацию Новочеркасска. Фото: novochgrad.ru/

Бывший мэр Новочеркасска Владимир Киргинцев занял пост заместителя министра здравоохранения Республики Крым. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Владимир Киргинцев стал мэром Новочеркасска в 2012 году и проработал на этой должности пять лет. В 2017 году он не стал подавать заявку на конкурс по выбору главы администрации.

Ранее Киргинцев занимал посты министра территориального развития Ростовской области, а также первого заместителя мэра Ростова-на-Дону.

Напомним, в 2017 году главой администрации стал Игорь Зюзин. В октябре 2019 года его задержали по подозрению во взяточничестве. В настоящее время обязанности мэра города исполняет Юрий Лысенко.